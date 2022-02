Acordou? Naiara ouve deboche no ‘BBB 22’ e promete confusão: ‘Não me tira de louca’

Naiara Azevedo não gostou nada de ouvir conversas com o seu nome. Durante um desabafo com Tiago Abravanel, a sertaneja prometeu confusão se o deboche dos confinados continuar.

“Quando eu ver que o rolê está acontecendo… Pode deixar o botão preparado, que a confusão é grande!”, iniciou a cantora que prometeu colocar ‘fogo no parquinho’.

“Não me faz de tonta na minha cara, não. Faz pelas minhas costas que me faço de sonsa. Se fizer na minha cara… Dá o conselho para a galera, não me faz de tonta. O bicho pega, não me tira de louca que eu não sou”, completou.

Veja o vídeo do momento: