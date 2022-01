Acusado de fraude, empresário é preso em flagrante em Lauro de Freitas

Foto: Ascom PC

Um empresário, acusado de fraudes em procurações e escrituras de terrnos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (25) em uma mansão localizada em Lauro de Freitas. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi encontrado por policiais civis da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação faz parte da Operação Looping, liderada pela Polícia Civil do Distrito Federal, e contou também com o suporte da Coordenação de Operações Especiais (COE). O empresário foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 sem registro.