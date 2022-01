Adeus a Elza Soares: corpo é levado em carro dos bombeiros até cemitério

Após ser velado no Theatro Municipal, o corpo de Elza Soares foi levado em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (21). A cantora morreu na quinta (20), aos 91 anos, de causas naturais.

O caixão de Elza foi fechado por volta das 14h10 e colocado no carros dos bombeiros com uma bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de coração da cantora e que fez um enredo em homenagem a ela no carnaval de 2020, e outra do Flamengo, time de futebol da artista.