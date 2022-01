Adoce o domingo: aprenda a fazer uma deliciosa torta de banana para o lanche da tarde

O domingo é aquele dia em que o almoço é mais especial. E, claro, que não pode faltar também o lanche da tarde em família. A torta de banana aproveita ingredientes que já podem ter em casa e é uma ótima opção para quem vai receber visitas ou crianças. É fácil, deliciosa e fica pronta em até 2 horas. A receita é do site Panelinha e serve oito porções.

Gostou? Confira a receita e bom apetite!

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

⅓ de xícara (chá) de açúcar

1 ovo

1 gema

½ colher (chá) de fermento em pó

1. Numa tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o fermento em pó. Acrescente a manteiga em cubos e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa.

2. Junte o ovo, a gema e amasse até formar uma massa lisa e bem macia. Modele uma bola e achate levemente para formar um disco – assim fica mais fácil na hora de abrir. Embale com filme e leve à geladeira para firmar por no mínimo 30 minutos para firmar (se preferir prepare no dia anterior). Enquanto isso, prepare o recheio de banana.

6 bananas nanicas maduras

½ xícara (chá) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de amido de milho

½ colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de água

1 pitada de canela em pó

1. Descasque e corte as bananas em rodelas de cerca de 1 cm. Numa tigela pequena, misture o amido com a água até dissolver, reserve.

2. Leve uma panela média com o açúcar ao fogo médio e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos até derreter – mexa de vez em quando com uma espátula d silicone para derreter de maneira uniforme e não queimar. Assim que todo o açúcar derreter, adicione a manteiga e misture bem para incorporar.

3. Junte à panela as rodelas de banana, a canela e misture bem. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos, mexendo de vez em quando, até a banana começar a soltar o próprio caldo. Acrescente o amido dissolvido na água e mexa com a espátula por cerca de 5 minutos até o recheio engrossar e começar a soltar do fundo da panela – a consistência é de um doce de banana, não mexa demasiadamente para manter alguns pedaços de banana inteiros.

4. Transfira o recheio para uma tigela e mantenha em temperatura ambiente para amornar antes de rechear a torta – se ele estiver muito quente pode umedecer e cozinhar a massa.

1 ovo

1 colher (chá) de água

farinha de trigo para polvilhar a bancada

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Separe uma fôrma redonda canelada, com fundo removível, que tenha 22 cm de diâmetro de base e 24 cm de diâmetro de abertura. Retire a massa da geladeira – caso tenha preparado a massa no dia anterior, retire da geladeira 10 minutos antes de abrir para ficar mais fácil de abrir.

2. Com uma espátula (ou faca) corte a massa ao meio. Polvilhe a bancada com farinha de trigo e, com o rolo de macarrão, abra uma das metades da massa até formar um círculo 4 cm maior que a base da fôrma. Atenção: esta massa é bem delicada e pode rachar por conta do açúcar, durante o processo polvilhe farinha sob e sobre a massa para evitar que grude na bancada ou no rolo.

3. Enrole a massa sobre o rolo e transfira para a fôrma. Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa para cobrir todo o fundo e lateral da fôrma. Passe o rolo sobre a borda da fôrma para cortar o excesso de massa – reserve as aparas para a decoração.

4. Com uma colher espalhe e nivele o recheio de banana, cobrindo todo o fundo da massa.

5. Polvilhe a bancada com mais um pouco de farinha e abra a outra metade da massa, seguindo as instruções do passo 2. Enrole a massa sobre o rolo e desenrole sobre a fôrma para cobrir o recheio. Pressione delicadamente a lateral da fôrma para selar a borda com a massa da cobertura. Com uma faca (ou carretilha) corte o excesso de massa.

6. Para a decoração: junte todas as aparas da massa e amasse para unir numa só porção. Polvilhe mais farinha sobre a bancada e abra a massa formando um retângulo. Com a faca (ou carretilha) corte 9 tiras de cerca de 1 cm de largura – ideia é montar 3 tranças, quanto mais longas forem as tiras mais fácil de montar. Apoie 3 tiras na bancada, uma ao lado da outra e una as pontas – aperte a massa para firmar. Faça uma trança com as tiras e una as pontas, apertando a massa no final. Repita com as outras tiras para formar 3 tranças.

7. Numa tigela pequena, quebre o ovo e misture com a água. Com um pincel, espalhe a mistura na superfície da torta. Disponha as três tranças sobre a tampa da torta, formando um círculo rente a borda. Pincele a mistura de ovo e água também sobre as tranças.

8. Com a ponta de uma faquinha, faça 4 cortes em cruz no centro da torta – eles servem de saída para o vapor na hora de assar. Leve a torta ao forno para assar por cerca de 45 minutos, ou até ficar bem dourada. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar para servir.