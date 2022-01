Adolescente, familiares e casal: saiba quem são as vítimas do acidente em Capitólio (MG)

Na tarde do último sábado (8), os turistas que estavam em lanchas, no lago de Furnas, foram atingidos pela queda da rocha. A polícia confirmou a morte das dez pessoas que estavam na mesma embarcação, chamada Jesus.

Conheça as vítimas do acidente:

Antunes era pescador. Segundo familiares, ele nada muito bem e conhecia a região como ninguém. Nunca havia andado de lancha. Ele foi ao local a convite de um amigo de infância, Sebastião, que também morreu no acidente. O corpo foi enterrado no último domingo (9).

O jovem estava no local com a namorada, Camila Silva Machado, de 18 anos. A mãe de Camila, Carmen, e o namorado dela, Geovany.

Ele aproveitava o período de férias, como mecânico de caminhões, para conhecer a região de Capitólio. No dia do acidente, ele mandou uma mensagem de bom para a mãe com uma foto, curtindo o passeio com a namorada.