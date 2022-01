AeC tem 1.400 vagas de emprego; veja cargos

A AeC, empresa especializada em Contact Center, tem 1.400 vagas de emprego destinadas a profissionais que residem nas cidades de Governador Valadares e Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Os cargos são para a função de Atendente, e estão acessíveis para atuar tanto de forma remota quanto presencial . Confira os requisitos e como realizar sua candidatura, abaixo!

AeC está contratando novos Atendentes

A AeC é uma empresa líder do setor tecnológico e em relacionamentos com os clientes. Além disso, é referência neste segmento em nosso país, atuando há quase trinta anos no mercado. A companhia presta serviços de contact center, soluções de relacionamento e outsourcing de negócios.

Os candidatos selecionados ficarão responsáveis por prestar atendimento aos clientes via canais de comunicação. Para participar do recrutamento, a AeC exige alguns requisitos mínimos, como:

18 anos completos;

Escolaridade de nível médio completo;

A empresa não exige experiência.

Toda a seleção será realizada de forma online. A definição do modo de jornada tanto para presencial como remoto, serão definidos na entrevista de contratação. Para os candidatos que pensam em atuar no modo home office, devem possuir infraestrutura para o trabalho.

Para os cargos presenciais, os contratados deverão comparecer presencialmente na empresa para receberem seu kit de proteção, que está composto por máscaras e produtos de higienização para atuar de forma segura no cargo.

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar na empresa AeC, os candidatos interessados deverão realizar sua candidatura através da página de inscrições.

A empresa informou que além do salário compatível ao mercado, também deixa à disposição uma série de benefícios como vale transporte, assistência médica e odontológica.

