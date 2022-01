Aegro recruta estudantes de diversas áreas

A Aegro, software de gestão agrícola ideal para fazendas e consultorias, recruta estudantes de diversas áreas para seu programa de estágio. Ao todo, são 20 vagas destinadas a jovens novos talentos interessados em trabalhar com Engenharia de Software e Design de Produto.

Serão aceitas pessoas matriculadas nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Infraestrutura, Dados, Design,ou áreas relacionadas, com uma sólida base acadêmica e formação prevista em até 24 meses. Ainda, é importante ter disponibilidade de um ano para estágio e boa capacidade de buscar soluções para problemas, de forma minimamente autônomas. Habilidades como trabalho em equipe multidisciplinar e foco em resultados também são essenciais para a empresa, que busca pessoas com brilho no olho, curiosas e sedentas por novos aprendizados e altamente colaborativas.

O programa é uma ótima oportunidade para quem quer vivenciar na prática o dia a dia do negócio e do desenvolvimento de softwares, seja orientado para códigos e produtos ou para design e experiência do cliente. Nesse sentido, os contratados contarão com o apoio e orientação de profissionais experientes que darão todo o suporte necessário – além de dicas valiosas – para o desenvolvimento do estudante.

Os contratados terão direito, ainda, a vale alimentação ou vale refeição, flexibilidade de horário, mentoria técnica, acesso à plataforma Alura para cursos online, auxílio Home Office e, de quebra, um incentivo à autonomia e ao desenvolvimento individual.

Como se candidatar

Você Pode Gostar Também:

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/aegroacademy para conferir as oportunidades e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

Fundada por quatro cientistas da computação, a Aegro é uma empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão agrícola ideal para fazendas e consultorias e, claro, apaixonada por evoluir o estado-da-arte da tecnologia para a agricultura. Atualmente, a empresa conta com profissionais capacitados e preparados para enfrentar desafios que impactam a vida de mais de cinco milhões de produtores rurais de todo Brasil.