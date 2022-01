Aeroporto de Salvador aumenta número de voos para destinos turísticos da Bahia

O Aeroporto de Salvador terá mais voos para destinos turísticos da Bahia, além de capitais do Nordeste, durante a alta temporada.

Operado pela Abaeté Aviação, os voos da capital baiana para Morro de São Paulo, no município de Cairu, agora saem diariamente às 9h30, 11h15, 13h e 14h15. As aeronaves possuem nove assentos. A mesma companhia faz voos diários de Salvador para Barra Grande, localizada na península de Maraú, com saída às 13h30.