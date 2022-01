O próximo ensaio de verão da Banda Afrodisíaco acontecerá na sexta-feira (28), com as participações dos cantores Durval Lelys e Danniel Vieira.

O evento que acontecerá com a vista do Solar Bahia, no MAM, às 21h, já tem ingressos à venda no valor de R$ 70,00 através do Sympla.