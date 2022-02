Afrodisíaco comanda ensaio em Salvador e se apresenta em Ilhéus nesta semana

A banda Afrodisíaco acaba de anunciar a data do próximo encontro com o público! A segunda edição do ensaio de verão do grupo acontece nesta sexta-feira (4), a partir das 17 horas, mais uma vez no Sollar Baía, no MAM. Os ingressos para o ensaio já estão à venda, no Sympla.

Já no sábado, dia 05, o Afrodisíaco se apresenta na festa “Rally Sunset”, em Ilhéus, no sul do estado, no espaço de eventos do Jardim Atlântico Resort. Além do grupo, a banda Trio da Huanna também marca presença no evento.

Ensaio do Afrodisíaco

Onde? Sollar Baía – MAM – Avenida Contorno

Quando? Sexta-feira, 04 de fevereiro, às 17 horas

Quanto? R$ 70 (1º lote); Ingressos no Sympla