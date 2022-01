Agência bancária é arrombada pela quinta vez no Largo do Tanque

Uma agência bancária do Bradesco foi arrombada nesta quarta-feira (5). O destaque é que a unidade, que fica localizada no bairro do Largo do Tanque, foi alvo de bandidos cinco vezes em menos de 1 mês.

De acordo com informações do G1 Bahia, um ventilador foi furtado nesta madrugada. O suspeito do crime ainda não foi identificado. As informações preliminares são de que o suspeito entrou pelo teto do imóvel.

No início do mês de dezembro, o banco foi arrombado duas vezes. Na sequência, no dia 30, ela foi invadida e no dia 31 também. Na ocasião, o monitor de computador e um teclado foram roubados. O banco Bradesco ainda não se pronunciou sobre o assunto.