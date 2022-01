Agenda Bonfim: confira todos os eventos em comemoração a festa religiosa

A lavagem do Bonfim, no dia 13 de janeiro, é certamente uma das comemorações religiosas mais antigas da história da Bahia. Apesar do cancelamento da tradicional lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, os eventos da capital soteropolitana seguem com tudo. Confira a lista de festas marcadas para a próxima quinta e programa-se.

O pagode do Escandurras vai se juntar à Péricles, Tiee e Revelação para a 1ª edição do “Me Leva Pro Bonfim”. O show vai acontecer na Arena Fonte Nova no dia 13 de janeiro a partir das 12h. O segundo lote já está à venda, no Sympla e na Bilheteria Digital e pode ser adquirido de maneira física no Pida, Balcão de Ingressos e nas Lojas Elegance espalhadas pela cidade no valor de = R$ 80,00 (pista) e R$ 150,00 (Área Vip).

Serviço:

O que: Me Leva Pro Bonfim

Atrações: Péricles, .Tiee, Revelação, Samba e Suor, Fora da Mídia e DJ Raffa Maciel.

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 12h, (Dia de Senhor do Bonfim)

Onde: Arena Fonte Nova

Quanto: R$ 80,00 (Pista), R$ 150,00 (Área Vip)

Vendas físicas: Pida, Lojas Elegance e Balcão de Ingressos

Vendas Online: Sympla e Bilheteria Digital

A festa “Abençoado” que tem a presença da Banda Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifum confirmadas acontecerá dia 13 de janeiro das 14h às 20hrs no Restaurante Amado. O evento oferecerá serviço all Inclusive, com Buffet de Feijoda e Open Bar de cerveja, água e refrigerante e já tem ingressos à venda através do Sympla no valor de R$ 150,00.

Serviço:

O que: Abençoado

Atrações: Banda Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifum

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 14h

Onde: Restaurante Amado

Quanto: R$ 150,00

Vendas: Sympla

O Sollar Baía vai receber o Bonfim Sollar Baía, no próximo dia 13, segunda quinta-feira do ano. O espaço, localizado no Museu de Arte Moderna (MAM), na Aveida Lafayete Coutinho, abre às 14h, e terá show de de Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera.

Serviço:

O que: Bonfim Sollar Baía

Atrações: Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 14h

Onde: Museu de Arte Moderna (MAM), na Aveida Lafayete Coutinho

Quanto: R$ 70,00

Vendas: Sympla