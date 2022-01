Agenda cultural: confira os eventos programados de 10 à 16 de janeiro

Com o novo decreto estadual em vigor, que limita a presença de público em shows a três mil pessoas, muitos eventos sofreram adiamento, troca de atrações ou até cancelamento. Mas para te deixar por dentro de tudo, o iBahia separou um lista de tudo que vai rolar na capital baiana entre o dia 10 e o dia 16 de janeiro.

Confira e programe-se!

SHOWS

O evento será realizado nesta sexta-feira (14), às 20h. Permanecem as atrações previstas no Baile da Santinha, com excessão de Alok. O evento foi cancelado por conta da mudança do decreto estadual, que reduz a capacidade máxima de público nos eventos em toda Bahia. A vendas dos ingressos para os shows de Léo Santana, João Gomes e Tayrone começam nesta terça-feira (11).

Serviço:

Onde? WET

Quando? Sexta-feira (14) às 20h

Quem? Léo Santana, João Gomes e Tayrone

O festival, que acontecerá no histórico Castelo Garcia D’ávila, terá quatro semanas de duração, sempre as quartas, quintas e sextas-feiras, de 12 de janeiro a 04 de fevereiro. Nesta semana, os artistas participantes serão Rumpilezzinho, o baiano Pradarrum e a cantora Cacá Magalhães.

Serviço

Quanto? R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)/ vendas pelo Sympla

Onde? Castelo Garcia D’avila

Quando? 12, 13 e 14 de janeiro das 17h às 22h

O projeto Verão na Casa Rosa acontecerá de janeiro à março no histórico casarão do Rio Vermelho, com uma programação que trará música baiana, encontros com mistura de linguagens artísticas e homenagem as principais festas populares de Salvador.

Serviço

Quanto? inteira R$ 120,00 e meia-entrada R$ 60,00 e podem ser adquiridos através do site

Onde? casarão do Rio Vermelho

Quando? 13 de janeiro às 21h

O show que vai trazer toda a sofrencia a capital baiana terá aprensentações de Tierry, Thiago Aquino e Unha Pintada. O Copão na Mão vai acontecer no próximo domingo (16), e as vendas de ingressos através do Sympla estão esgotas.

Serviço

Quando? Domingo (16) às 15h

Onde? WET

O evento que terá Vitor Fernandes e o DJ GBR como atrações principasi, acontecerá neste domingo na área verde do Othon, a partir das 14h. Com muita música o repertório terá sucessos como “Se for amor”, “será que dá certo” e “vou falar que não quero” . Os ingressos já estão à venda na bilheteria digital.

Serviço

Quando? Domingo, 16 de janeiro

Quanto? R$ 100,00 e estão à venda na bilheteria digital

Onde? Áre verde do Othon

FESTAS DO BONFIM

O pagode do Escandurras vai se juntar à Péricles, Tiee e Revelação para a 1ª edição do “Me Leva Pro Bonfim”. O show vai acontecer na Arena Fonte Nova no dia 13 de janeiro a partir das 12h. O segundo lote já está à venda, no Sympla e na Bilheteria Digital e pode ser adquirido de maneira física no Pida, Balcão de Ingressos e nas Lojas Elegance espalhadas pela cidade no valor de = R$ 80,00 (pista) e R$ 150,00 (Área Vip).

Serviço:

O que: Me Leva Pro Bonfim

Atrações: Péricles, Tiee, Revelação, Samba e Suor, Fora da Mídia e DJ Raffa Maciel.

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 12h, (Dia de Senhor do Bonfim)

Onde: Arena Fonte Nova

Quanto: R$ 80,00 (Pista), R$ 150,00 (Área Vip)

Vendas físicas: Pida, Lojas Elegance e Balcão de Ingressos

Vendas Online: Sympla e Bilheteria Digital

A festa “Abençoado” que tem a presença da Banda Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifum confirmadas acontecerá dia 13 de janeiro das 14h às 20hrs no Restaurante Amado. O evento oferecerá serviço all Inclusive, com Buffet de Feijoda e Open Bar de cerveja, água e refrigerante e já tem ingressos à venda através do Sympla no valor de R$ 150,00.

Serviço:

O que: Abençoado

Atrações: Banda Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifum

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 14h

Onde: Restaurante Amado

Quanto: R$ 150,00

Vendas: Sympla

O Sollar Baía vai receber o Bonfim Sollar Baía, no próximo dia 13, segunda quinta-feira do ano. O espaço, localizado no Museu de Arte Moderna (MAM), na Aveida Lafayete Coutinho, abre às 14h, e terá show de de Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera.

Serviço:

O que: Bonfim Sollar Baía

Atrações: Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera

Quando: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 14h

Onde: Museu de Arte Moderna (MAM), na Aveida Lafayete Coutinho

Quanto: R$ 70,00

Vendas: Sympla



OUTROS EVENTOS

O Congresso Internacional de Capoeiragem Como Vai, Como Tá

O congresso reunirá mais de 50 mestres e praticantes de capoeira na Orla de Piatã, nos dias 13 e 16 de janeiro às 9h, que terá ações importantes na Orla de Itapuã e Piatã e visitas guiadas a academias de capoeira e locais importantes para a prática em Salvador