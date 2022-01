Agenda Cultural: confira programação de eventos entre dias 03 e 09 de dezembro em Salvador

Com a chegada do verão o clima de festa vem com tudo, né? A semana está recheada de shows e eventos para todos os estilos, por isso o portal iBahia separou aqueles que vão abalar Salvador entre 03 e 09 de janeiro. Programe-se com antecedência e confira a agenda cultural de 03 a 09 de janeiro: SHOWS

Ensaio do CortejoAfro- Nêssa, Batekoo e Tícia

A banda Cortejo Afro dá continuidade a tradicional temporada de Ensaios em 2022. Nesta segunda-feira (03), o grupo volta ao Pelourinho, para realizar o evento que preenche de cores, ritmos e muita energia o Centro Histórico de Salvador.

Quando? Segunda-feira (03), abertura dos portões às 19h

Onde? Largo da Tieta- Pelourinho

Quanto? Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e a compra pode ser feita através do site

Feijão do Casarão 2022

A primeira edição do Feijão do Casarão 2022 é no próximo sábado, dia 8 de janeiro, no mesmo horário e local de sucesso da temporada passada. Desta vez, o projeto volta turbinado e com shows do Grupo Batifun e da banda Água Fresca.

Quando? Sábado (08), com o buffet completo de feijoada iniciando às 12h30 e os shows às 14h

Onde? Casarão Dezessete- Terreiro de Jesus

Quanto? Promocional – R$ 150,00 / Único – R$ 165,00, com as vendas disponíveis no site

Àttøøxxá- no Tra piche Barnabé

Depois de quase dois anos, o ÀTTØØXXÁ vai realizar o primeiro Bailaum BLVCK BVNG no formato presencial, em uma edição especial, apresentada pela Natura Musical, com o tema “Um culto Afrofuturista”.

Quando? Sábado (08), a partir das 17h

Onde? Largo da Tieta- Pelourinho

Quanto? Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e estão à venda no site

Quando? Sexta (07), a partir das 18h

Onde? Parque de exposições

Quanto? Os ingressos custam ARENA GIGANTE R$ 70,00, CAMAROTE ASTRAL R$ 150,00 e LOUNGE BACKSTAGE R$ 250,00 e estão à venda no site

ONLINE

Fuzuê de Verão com Léo Santana

Para entrar no clima do verão, o iBahia vai transmitir o Fuzuê de Verão, programa da Bahia FM, durante todas as quartas-feiras, a partir do dia 5 de janeiro até 26 de fevereiro. A atração desta quarta (5) é Léo Santana, às 12h.

Quando? Quarta-feira, 5 de janeiro

Onde? Prainha Villas, com transmissão ao vivo YouTube do iBahia, a partir das 12h

INFANTIL

Parque temático da Turma da Mônica

A novidade exclusiva do centro de compras tem mais de 12 atrações interativas e educativas, além de loja com produtos oficiais, salão de eventos e um café temático. O espaço tem 1.400 m² e vai proporcionar para toda a família uma viagem inesquecível ao mundo dos personagens criados por Mauricio de Sousa.

Quando? O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 12h às 21h.

Onde? Shopping Paralela, piso L2, próximo à praça de alimentação.

