Agenda Cultural: saiba eventos que acontecem em Salvador de 31 de janeiro a 6 de fevereiro

Ainda não sabe o que fazer nesta semana? Não se preocupe, o iBahia separou os principais eventos que acontecem na capital baiana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Confira a agenda cultural:

SHOWS

Após um ensaio na nova casa, a banda Afrodisíaco anuncia a data da próxima edição: esta sexta-feira, dia 04 de fevereiro, a partir das 17 horas, no Sollar Baía – localizado no MAM.

Quando? Sexta-feira (4), às 17h

Onde? Sollar Baía, no MAM, Avenida Contorno

Quanto? R$ 70 (1º lote); Ingressos no Sympla

Show Gratuito de Motumbá com Sarajane

A banda Motumbá realiza a segunda edição do seu ensaio de verão, desta vez com Sarajane como convidada. Evento acontece nesta sexta-feira (4), às 19h, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

Quando? Sexta-feira (4), às 19h

Onde? Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho

Quanto? Gratuito (opcional: 1kg de alimento não perecível ou lata de leite)

Programação Casa da Mãe – Shows, lançamento de livro e mais

A Casa da Mãe, localizada no Rio Vermelho, conta com programação especial de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. Confira agenda:

Segunda-feira (31/01), às 21h – Show de Anná

Terça-feira (01/02), às 20h – Lançamento do livro Rio Vermelho e pocket show de Zeferina (gratuito)

Terça-feira (01/02), às 22h – Show com o Samba Jazz

Quarta-feira (02/02), às 21h – Show do Choro Catado

Quinta-feira (03/02), às 21h – Show de Jonathan Ferr

Sexta-feira (04/02), às 21h – Show do Siri Catado

Sábado (05/02), às 22h – Show do Samba do Liba

Quando? De segunda (31/01) à sábado (05/02)

Onde? Casa da Mãe – Rua Guedes Cabral, 81, no Rio Vermelho

Quanto? Couvert: R$ 15 (exceto na quinta-feira, que é R$ 30)