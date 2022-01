Agenda cultural: veja tudo que vai rolar nesta semana de 17 a 23 de janeiro

Após o novo decreto imposto pelo Governo do Estado, as produtoras de eventos se readaptaram para realizar shows, exposições, e apresentações seguindo as ordens sanitárias. Sendo assim, a capital baiana recebe grandes eventos na terceira semana do ano, e o iBahia separou a melhor programação cultural para você não ficar de fora de nenhuma delas, confira!

Vai sair? Se programe com a agenda cultural dessa semana.

SHOWS

O projeto Segundas do Chorinho, tem data e hora fixos. Todas as segundas na Varanda SESI Rio Vermelho, a partir das 20h, com apresentação de Elisa Goritzki & Victor Sales nesta segunda (17) com couvert artístico de R$ 25,00.

Serviço:

O que? Segundas do Chorinho

Quando? 17 de janeiro

Quanto? R$ 25,00

Onde? na Varanda SESI Rio Vermelho

Ensaios de verão- com Léo Santana, Bruno e Marrone e Kart Love.

Os ensaios de verão do gigante seguem para o último dia nesta sexta-feira (23), no WET. Dessa vez os convidados são a dupla Bruno e Marrone e o cantor Kart Love. Com ingressos custando R$ 90,00 (arena), R$ 160,00 (casadinha arena) e lounge R$ 180,00 as vendas já estão abertas no site.

Serviço:

O que? Ensaios de verão

Quando? nesta sexta-feira (23)

Quanto? R$ 90,00 (arena), R$ 160,00 (casadinha arena) e lounge R$ 180,00

Onde? WET

O Ensaio de Verão da Timbalada que foi adiado após o decreto estadual acontecerá neste domingo (23), às 16h, no WET. Novas vendas ainda não foram liberadas. Aqueles que já haviam adquirido os ingressos para os dias 09 e 16 de janeiro, e não solicitaram o cancelamento ou reembolso, terão prioridade e acesso liberado no domingo.

Serviço:

O que? Ensaio de Verão da Timbalada

Quando? domingo (23) às 16h

Onde? no WET

Tuca Fernandes fará a 2ª edição da Varanda do Tuca em clima de Carnaval. O evento acontece no dia 23 de janeiro, no Boteco do Caranguejo, no Itaigara, às 15h. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 80,00, através do Sympla, ou no próprio local.

Serviço:

O que? Varanda do Tuca

Quando? domingo (23) às 15h

Quanto? R$ 80,00

Onde? no Boteco do Caranguejo

Ensaios de Verão 7Kssio

Com as apresentações de 7Kssio, Robyssão, Uda Cantor e DJ Guiga, a segunda edição do Ensaio de Verão 7Kssio acontece nesta quinta (20), no Blitz Music Bar, às 21h. Os ingressos estão a venda no Sympla e no local do evento a partir de R$ 40,00.

Serviço:

O que? Ensaios de Verão 7Kssio

Quando? nesta quinta (20) às 21h

Quanto? R$ 40,00 (Pista) e R$ 80,00 (Camarote)

Onde? Blitz Music Bar

OUTROS

O espetáculo Rock + Humor acontecerá no dia 23 de janeiro, às 20h, no teatro Jorge Amado. A entrada é gratuita para maiores de 16 anos. Essa é a segunda temporada do show em todo o Brasil.

Serviço:

O que? Stand-up “Rock + Humor”

Quando? 23 de janiero às 20h

Quanto? gratuita para maiores de 16 anos

Onde? teatro Jorge Amado

O evento Jazz no Castelo, nesta semana, terá a apresentação de Eric Assmar e Kika d’Matta, na quarta-feira (19), na quinta-feira (20), a música ficará por conta da orquestra Sonora Amaralina, e para fechar a semana, na sexta-feira (21), os shows serão da banda Geleia Solar e a carioca Carol Panesi

Serviço:

O que? Jazz no Castelo

Quando? 19, 20 e 21 de janeiro

Quanto? R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Onde? Castelo Garcia D’ávila