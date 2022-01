Agir de maneira emocional: Saiba os riscos

Agir de maneira emocional pode ser bem perigoso, em diversas situações. Inclusive, você pode colocar a sua saúde em risco, como por exemplo, em situações nas quais você investe em hábitos ruins por conta do prazer imediato. Ou seja, por conta da emoção “boa” que é vivida apenas no presente.

Pensando nessas situações, elencamos alguns dos riscos de se deixar levar pelas emoções nos mais diversos contextos. Além disso, trouxemos um ponto interessante sobre como lidar com elas. Continue lendo.

Riscos de agir de maneira emocional

Os riscos de agir de maneira emocional podem ser, em um primeiro momento, silenciosos. Mas, com o passar do tempo, as consequências começam a aparecer mais tarde, impactando na sua saúde, produtividade, etc.

Conheça alguns dos riscos das atitudes impulsivas e emocionais:

1. Arrependimentos

Todo mundo sabe que, quando estamos com os sentimentos e emoções à flor da pele, fica um pouco difícil pensar nas consequências de nossos atos. Isso faz com que, mais tarde, os arrependimentos apareçam.

Afinal, quem nunca disse algo quando estava nervoso e, passado o nervosismo, percebeu que poderia ter falado de outra forma?

2. Problemas com as pessoas que estão à sua volta

Agir de maneira emocional também pode impactar os nossos relacionamentos. E isso vale tanto para a vida pessoal, quanto profissional.

Quando não aprendemos a lidar bem com nossas emoções, podemos acabar descarregando nossas frustrações nos outros. Bem como podemos passar uma imagem de pessoas egoístas, e assim por diante.

3. Atitudes prejudiciais para si mesmo (autossabotagem)

A autossabotagem também tende a aparecer. Isso porque focamos apenas no que a nossa emoção nos pede, e não no que pode, verdadeiramente, ser bom ou ruim para nós.

Um exemplo disso é ir dormir tarde apenas para assistir uma série que você ama. Na manhã seguinte, seu corpo estará cansado e você poderá ir trabalhar irritado.

4. Perda de oportunidades

Quantas oportunidades podemos perder apenas por agir de maneira emocional? Pare e pense sobre isso.

Exemplo: Quando uma grande oportunidade de trabalho surge, mas, por medo você a deixa passar, a sua vida profissional pode estar deixando de lado algo incrível.

5. Riscos para a saúde física e mental

Novamente, agir de maneira emocional também impacta na nossa saúde física e mental. É o caso da alimentação ruim, vida sedentária, etc.

Quando nos deixamos levar pelas emoções e tomamos atitudes nocivas contra nós mesmos (como “beber para esquecer algo”), acabamos prejudicando o nosso corpo e a nossa mente.

Como não agir de maneira emocional?

Não existe uma fórmula mágica de como não agir de maneira emocional. Porém, é possível amenizar essa impulsividade apenas ouvindo um pouco mais as suas emoções. Dê um tempo para si quando sentir que elas estão à flor da pele, e não tente ficar “engolindo” o que você sente.

Pensar sobre as emoções ajuda a entendê-las melhor, além de ajudar a lidar com elas de uma forma mais efetiva.

Além disso, lembre-se de que o autoconhecimento e a psicoterapia podem ajudar nessa empreitada. Cuide-se!