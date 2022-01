Agnoell faz show no Palco Jardim do Entre Folhas nesta sexta-feira (21)

O cantor e compositor Agnoell Djymbê Crioulo apresenta show nesta sexta-feira (21), às 20h, no Entre Folhas e Ervas, em Salvador. Localizada no Largo de Lapinha, número 1, a casa abre por volta do meio-dia.

O repertório do cantor conta com clássicos da música baiana, como os sucessos emplacados nas vozes de Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Caetano Velloso, que ganham nova roupagem e se mesclam a canções autorais.

O acesso ao local é exclusivo para mesas reservadas antecipadamente. Reservas são feitas através do Whatsapp (71) 99327-8997.

Show de Agnoell Djymbê