Ai que loucura! Narcisa posta com Marquezine em pré-estreia de ‘Eduardo e Mônica’

Narcisa Tamborindeguy roubou a cena na noite desta segunda-feira (17). É que a socialite brasileira publicou um clique ao lado da atriz Bruna Marquezine durante a pré-estreia do filme “Eduardo e Mônica”, que aconteceu em Brasília, e levou a internet à loucura.

“Eduardo e Mônica”

Uma das principais estreias nacionais nos cinemas em 2022 é “Eduardo e Mônica”. O filme retrata a história contada na canção eternizada do mesmo nome, escrita por Renato Russo, do Legião Urbana. Alice Braga é Gabriel Leone dão vida ao casal da letra. O longa estreia nos cinemas no dia 20 de janeiro. Assista ao trailer abaixo: