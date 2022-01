aiba como conferir seus dividendos através do Nubank pelo NuInvest

Se muitas pessoas querem garantir uma aposentadoria tranquila com sombra e água fresca. Investir em corporações que pagam dividendos ajudam bastante para a realização desse objetivo. Através do site ou do aplicativo do NuInvest é possível encontrar seus dividendos de forma simples e rápida.

Dividendos são um tipo de renda pago por parte de algumas empresas da Bolsa de Valores aos seus acionistas. Na NuInvest, os dividendos caem direto em conta e podem ser consultados pelo aplicativo ou na plataforma da corretora.

Sobre os dividendos

São pequenas partes do lucro que a empresa distribui como forma de retribuição para quem investiu na mesma. Em contrapartida, os fundos imobiliários (FIIs), a pessoa se torna cotista, sendo assim, “dono” do FII de acordo com o valor do investimento feito.

Empresas que têm preferência em reinvestir em melhorias próprias ou as que registram prejuízo ao invés do lucro, por exemplo. Grande parte tem o costume de distribuir 25% do lucro líquido pelo menos para seus acionistas.

O percentual de 25% do lucro líquido virou uma espécie de padrão entre as empresas, porém a companhia não tem obrigação legal. A empresa que decide se a porcentagem é maior ou menor e publica em seu estatuto social.

Consultando recebimento de dividendos no NuInvest

A NuInvest avisa através de notificação no celular assim que o pagamento dos dividendos cai em conta. Para consulta dos rendimentos, dividendos e outros como o JCP (juros sobre capital próprio). Acesse o aplicativo ou o portal da NuInvest.

Primeiramente clique em “Acompanhar”, na opção “Ver meus investimentos” você encontra a sua lista de ativos. Por fim, ao final da página é possível ver informações sobre dividendos e outros proventos.

Apenas nos ativos com proventos vão aparecer essas informações, ou seja, se não tenha havido nenhum investimento, não existirá informação. Por hora, a seção de informação detalhada só está disponível na web e no aplicativo NuInvest para Android. A atualização do app é importante para você ficar por dentro.

Proventos: O que são?

Os Proventos Recebidos é valor total arrecadado do ativo desde a data do primeiro recebimento de proventos, aparece logo abaixo do valor recebido. Já os últimos recebimentos: valor recebido nos últimos 12 meses. Ficam visíveis os meses.

Na seção Próximos pagamentos são mostradas informações como por exemplo, quantidade, valor líquido, tipo de provento, data-com, data-ex, com data calculada para pagamento. A companhia analisa a quantidade dos ativos em sua carteira na data de liquidação com a data-com para realização do cálculo de pagamento.

Data-com é a data limite onde você precisa estar com ações e FIIs na carteira até o fim do pregão, dando direito aos dividendos que vão ser distribuídos pelas empresas. Já o Data-ex é a data seguinte a data-com, quando você realizar uma compra de uma ação ou FIIs nesta data, quer dizer que você não terá direito a receber os dividendos.

O valor creditado pode ser visto no portal ou no aplicativo NuInvest, basta clicar na opção “Mais” em seguida vá em “Relatórios” e por fim, clique em “Extrato”. Em “Buscar” encontre período que deseja encontrar. Em histórico é possível encontrar a descrição e lançamento do recebido.