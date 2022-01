ainda não recebi o cartão, poderei receber o benefício ?

O Governo Federal começa oficialmente nesta terça-feira (18) os primeiros pagamentos do seu Auxílio Brasil para este ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas irão receber o dinheiro do benefício nos próximos dias. Os valores são de no mínimo R$ 400 por cidadão.

Mas o fato é que muitas dessas pessoas estão na dúvida sobre a questão da movimentação desse dinheiro. De acordo com o Ministério da Cidadania, o Governo está enviando há mais de duas semanas o cartão oficial do programa para que os novos usuários consigam sacar a quantia.

Acontece, no entanto, que muita gente ainda não conseguiu receber esse cartão. Como se sabe, o sistema de entrega de correspondências dos Correios varia muito a depender da região. Então o fato é que muita gente ainda não conseguiu pegar esse dispositivo. O que essas pessoas podem fazer agora?

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, isso não é motivo para preocupação. Acontece que o cartão do Auxílio Brasil é apenas mais uma forma de movimentação dentre outras que já existem. Logo, ninguém precisa esperar a chegada desse dispositivo para conseguir movimentar o dinheiro.

Segundo o Governo Federal, qualquer um dos 17,5 milhões de brasileiros que estão no programa podem fazer a movimentação da quantia através dos meios digitais, por exemplo. O Caixa Tem e o sistema Internet Banking estão aí para isso e se mostraram dispositivos seguros durante os repasses do Auxílio Emergencial.

O que dá para fazer digitalmente

Conforme informações do próprio Ministério da Cidadania, é possível fazer uma série de procedimentos digitais com o dinheiro do Auxílio Brasil. Um deles, por exemplo, é a própria transferência para outra conta.

Há ainda a chance de usar o dinheiro para pagar alguns boletos. Então não é preciso ir até uma lotérica para fazer isso. Através do Caixa Tem, também é possível fazer algumas compras online. É o que diz o Ministério da Cidadania.

Não é preciso trocar cartão

Vale lembrar que quem tem o cartão antigo não precisa fazer a troca para o novo. De acordo com o Governo Federal não há qualquer tipo de previsão para desativação do dispositivo do Bolsa Família.

Os dois cartões valem a mesma coisa e realizam exatamente as mesmas atividades. Tanto é que as pessoas que já possuem o dispositivo antigo não irão receber o novo. O novo cartão será enviado apenas para os novos ingressos no programa.

Quatro grupos recebem Auxílio nesta semana

De acordo com o calendário oficial do Auxílio Brasil, quatro grupos irão inaugurar o ano do novo Bolsa Família nesta semana. Nesta terça-feira (18), vai ser a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Terça-feira (18) – NIS 1

Quarta-feira (19) – NIS 2

Quinta-feira (20) – NIS 3

Sexta-feira (21) – NIS 4

Segundo a Caixa Econômica Federal, esse dinheiro vai estar na conta dessas pessoas desde as primeiras horas da manhã de cada um desses dias. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento.