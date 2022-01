ainda posso entrar na lista oficial do Cadúnico?

Na próxima semana, o Governo Federal deverá começar oficialmente os pagamentos do seu Auxílio Brasil turbinado. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 18 milhões de pessoas poderão receber o benefício neste mês de janeiro. Os valores serão de, no mínimo, R$ 400 para cada um deles.

Pelo que se sabe até aqui, para entrar no Auxílio Brasil o cidadão vai precisar estar com o perfil ativo no Cadúnico. Caso contrário, ele não vai ter chance nenhuma de fazer parte do benefício em questão. Quem ainda não está nesta lista do Governo Federal não vai ter mais tempo para receber o novo Bolsa Família.

Pelo menos não neste primeiro pagamento. Como dito, aliás, falta apenas uma semana para o início dos repasses turbinados do benefício. Então apenas as pessoas que já estão no Cadúnico é que poderão começar a receber na próxima semana. O Ministério da Cidadania disse no início da semana que inseriu mais 2,7 milhões de brasileiros no programa.

Em comum há o fato de que todos eles estão com o cadastro ativo no Cadúnico. Vale lembrar que estar dentro desta lista não garante automaticamente o recebimento nem do Auxílio Brasil e nem de nenhum outro programa social de cunho nacional, estadual ou municipal. Não há essa liberação direta do dinheiro.

De qualquer forma, já se sabe que as pessoas que estão dentro desta lista do Cadúnico certamente possuem mais chances de entrar em programas sociais. Em um nível federal, por exemplo, tanto o Auxílio Brasil, como o vale-gás e até a Tarifa Social de Energia Elétrica exigem a presença nessa lista.

Você Pode Gostar Também:

Mas ainda posso entrar no Cadúnico?

Sim. Uma coisa necessariamente não impede a outra. Qualquer pessoa que atenda aos critérios de entrada do Cadúnico pode entrar nessa lista. Como dito, isso vai fazer as chances de receber o benefício aumentarem.

Ainda há, por exemplo, a possibilidade de receber o próprio Auxílio Brasil. Todos os meses o Governo Federal vai abrir espaço para novas entradas. Então é importante ficar de olho para não perder mais uma oportunidade em um futuro próximo.

Como faço para entrar?

Não existe outro meio de entrada no Cadúnico a não ser através da prefeitura da sua cidade. É o governo municipal quem faz essa inclusão de famílias. A maioria deles faz isso através do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Basta portanto entrar em contato, ir até o local da inscrição e apresentar seus documentos pessoais e também os dos familiares que moram com você. A partir daí o próprio agente vai guiar o cidadão para os próximos passos.

Caminho para o Auxílio

Quando se faz a inscrição no Cadúnico, não é preciso fazer mais nada para entrar no Auxílio Brasil. Não existe nenhum tipo de nova inscrição para a entrada no programa. Basta esperar para saber se vai ser selecionado ou não.

Nesse sentido, aliás, é muito importante tomar cuidado com os falsos links. De acordo com informações do Governo Federal, quadrilhas se aproveitam justamente deste momento para tentar roubar informações e aplicar golpes.