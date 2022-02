Albieri tenta se matar após ter farsa descoberta em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Albieri (Juca de Oliveira) ficará cada vez mais preocupado com o desfecho de seu segredo que finalmente verá a luz do sol na trama.

O médico ficará encurralado após Simone (Françoise Forton) voltar para o Brasil e descobrir que seu ex-chefe a fez inseminar um embrião clonado em Deusa (Alessandra Lessa) apenas para satisfazer suas saudades do sobrinho falecido.

Simone ameaçará fazer uma denúncia contra o geneticista e ele começará a cair na realidade de que pode ter destruído sua vida ao criar um clone. Com o passar dos dias, Albieri ficará cada vez mais retraído e chegará a conseguir uma arma na tentativa de tirar a própria vida.

Ele se trancará em seu escritório e pensará em acabar com tudo ao refletir sobre as consequências de seus atos. Edna e Yvete (Vera Fischer), que estão na sala da casa, ouvem um barulho de tiro e correm para o cômodo para ver o que aconteceu.

Edna pensará o pior, mas quando chegar no local verá o marido vivo. “O que que você fez, Albieri? Você atirou no seu prêmio (de conduta e ética). Um prêmio que você tinha tanto orgulho”, dirá ela chocada com a cena que presenciou.

“Eu comi o fruto proibido, foi isso. Eu só queria vencer a morte, eu nunca me conformei com a morte”, falará o geneticista deixando as mulheres sem entender sobre o que se trata sua fala.