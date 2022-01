Alemão entrega como multiplicou o prêmio do ‘BBB’ e entrega amizade com Fani e Íris

Quinze anos depois de sua participação no “Big Brother Brasil”, Diego Alemão continua sendo um dos ex-BBBs mais badalados da história do reality show no país. O campeão do “BBB 7” levou o prêmio de R$ 1 milhão na época, mas pouco tempo depois triplicou o valor, como ele contou na gravação do “The noite”, programa comandado por Danilo Gentili, que vai ao ar na madrugada desta quinta-feira (20), à 0h15, no SBT.

“Eu ganhei um milhão no programa. Aí, 15 dias depois recebi uma ligação e já tinha dois. Três meses depois, eu já tinha três. Tinha dia que eu ganhava 20, 25 mil reais para ficar duas horas sorrindo, só que eu fazia quatro, cinco estados em um dia”, revelou o louro, afirmando que atualmente tem “uma instabilidade na parte financeira, em relação à garantia da minha família”.

Diego ainda comentou o triângulo amoroso que protagonizou com Íris Stefanelli e Fani Pacheco no programa, caindo no gosto do público. E entrega que, hoje em dia, não tem mais muita intimidade com Íris, a Siri, com quem já fez fotos sensuais. Atualmente ele namora a empresária Andresa Malucelli.

“Eu falo com as duas (Íris e Fani), mas eu sou muito amigo da Fani e da Flavinha (Flávia Viana). A Flavinha eu vejo menos e falo menos. A vida é mutável, está todo mundo mudando o tempo todo, evoluindo, e é natural cada um ir para seu caminho”, disse a Gentili.

de WhatsApp de ex-BBBs, mas ele sai na hora. E que já o chamaram para voltar ao reality. Quando o apresentador pergunta a Alemão se ele assistiu às temporadas seguintes às suas, ele afirma:

“Eu assisti, porque eu trabalhei nove anos na Globo. Trabalhei no ‘Nem Big, nem Brother’, a gente fazia o ‘A eliminação’. Comecei a entender como funcionava, o tamanho da equipe que está por trás, o gabarito dos profissionais”.

Alemão também contou na entrevista que ama surfar, e já pegou ondas no mundo inteiro, até no Havaí, onde elas chegam a 9 metros de altura e há cardumes de tubarão-martelo. Outra paixão do ex-BBB é o pôquer: ele já jogou em Monte Carlo, em Mônaco, e diz que apostou 5 mil euros pra entrar na mesa. Também já participou de um campeonato de três dias: