Alfinetada? Juliette fala sobre Vyni do ‘BBB 22’: ‘Acho que é meu fã’

Juliette foi a convidada do “Encontro” na manhã desta segunda-feira (17), dia em que estreia a nova temporada do “Big Brother Brasil”. Entre os assuntos comentados pela campeã, as comparações com Vyni, participante que já tem 2 milhões de seguidores no Instagram, renderam uma alfinetada por parte da cantora.

Os fãs de Juliette notaram semelhanças na estética usada pelo confinado do “BBB 22”, que foram inspiradas nas postagens da amiga de Anitta nas redes sociais. “Eu vi a chamada (apresentando os participantes), ele é carismático, ele já mandou várias mensagens para mim, para Anitta. Ele é bem engraçado”, iniciou a paraibana.

“Ele é fã, né? Eu acho que ele é meu fã também. Ele fez uma fotinha igual a minha, a arte dele. Eu quero ver como vai ser, o que ele vai falar lá. Mas ele é uma das pessoas engraçadas sim”, completou.

Questionada sobre uma possível torcida para o jovem, ela revelou que não irá se precipitar. “Só vou decidir depois de uma semana, que a gente vai saber mais ou menos como são as pessoas”, finalizou.