Aline Mineiro e Leo Lins reatam namoro após término polêmico; saiba detalhes

Aline Mineiro e Leo Lins reataram o relacionamento após um término polêmico depois da passagem da ex-panicat em “A Fazenda 13”. Quem deu a notícia aos fãs foi a própria modelo na última segunda-feira (24).

“Você está com o Leo?”, perguntou um fã. “A resposta é sim! Quem gosta de mim, vai entender e vai ficar feliz comigo. Quem não gosta, não vai gostar e vai continuar não gostando, é isso”, respondeu Aline.

Em outro vídeo publicado nos stories de seu perfil do Instagram, a ex-peoa reforçou o retorno com o humorista ao falar sobre o destino de uma viagem do casal. “Esse lugar é uma mistura de magia, sonho, encantamento, criatividade. Visitei esse lugar há sete anos”, disse.

Apesar de viverem em um relacionamento aberto, Leo Lins resolveu terminar o namoro após Aline Mineiro trocar carícias com MC Gui dentro do reality rural. Eles se reaproximaram no Réveillon e chegaram a aparecer juntos em público.