Alivia o calor: aprenda a fazer uma torta gelada de kitkat

Em uma panela, misture o leite em pó , o amido de milho, o chocolate em pó e leve ao fogo baixo até engrossar. Reserve.

Em outra panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

Transfira para uma batedeira, bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.

Misture com o creme de chocolate reservado e acrescente o KitKat picado.

Coloque em uma forma para bolo inglês (24 x 7 x 7 cm) forrada com plástico-filme e nivele bem. Cubra com plástico-filme e leve ao freezer por pelo menos 4 horas.