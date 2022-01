Allied abre vagas de emprego; veja localidades

A Allied, um das mais conceituadas empresas provedoras de serviços tecnológicos do Brasil, está contratando novos profissionais para atuar em São Paulo e regiões metropolitanas, além de uma das vagas destinada a Porto Alegre.

Confira abaixo os cargos disponíveis e como realizar sua inscrição.

Imagem: Wall Jobs – Reprodução.

A Allied atua no setor de tecnologia há quase 20 anos, prestando serviços e soluções através do varejo e da distribuição. Os cargos disponíveis para ingressar na Allied são para início já em janeiro de 2022, algumas das vagas são exclusivamente voltadas a candidatos com deficiência e outras possuem regime de trabalho remoto e/ou híbrido.

Confira a relação dos cargos disponíveis para trabalhar na Allied:

Consultor de vendas líder (Porto Alegre);

Gerente regional de varejo (São Paulo);

Consultor de vendas (Barueri);

Consultor de vendas (Diadema);

Consultor de vendas líder (São Paulo) – exclusivo PCD;

Consultor de vendas líder (Americana);

Analista CRM pleno ( São Paulo);

Consultor de vendas Líder (VI. Nova cachoeirinha);

Consultor de vendas (VI. Nova cachoeirinha);

Para os interessados em participar do processo de seleção da Allied, a empresa exige uma série de requisitos mínimos para caga cargo, como ensino médio completo, disponibilidade de horário, conhecimentos básicos e gosto pelo setor de tecnologia, além de curso superior de graduação e experiência na função em algumas das vagas.

A Allied ainda deixa à disposição dos novos profissionais, uma série de vantagens oferecidas pela empresa: participação nos lucros; cooperativa de crédito, auxílio academia e farmácia, seguro de vida, vale alimentação e transporte, além de assistência médica e odontológica.

Como se candidatar às vagas

Para os profissionais interessados em trabalhar na Allied, as inscrições devem ser realizadas via Link de participação e atentar ao preenchimento das informações.