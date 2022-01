Almoço em família? Aprenda a fazer deliciosas almôndegas ao molho de tomate

Que tal fazer um almoço diferente para o domingo em família? A receita fácil e prática de almôndegas ao molho de tomate, da Nestlé, rende 5 porções e fica pronta em apenas 30 minutos. Confira:

Ingredientes:

500g de carne moída

1 ovo

1 cebola pequena ralada

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 colheres (chá) de sal

2 xícaras (chá) de água fervente

1 tablete de Caldo de Legumes

2 tomates, sem semente picados

1 lata de purê de tomate

Modo de Preparo:

Em um recipiente misture a carne moída, o ovo, a cebola, a salsa e o sal. Enrole pequenas porções da carne, formando as almôndegas e reserve. Em uma panela, dissolva o caldo na água fervente e acrescente os tomates e o purê de tomate. Junte as almôndegas e deixe cozinhar em fogo baixo, com panela tampada, por cerca de 10 minutos.