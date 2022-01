Almoço rápido: aprenda a fazer almôndega caseira na air fryer

Misture todos os ingredientes, modele e leve para o congelador por pelo menos 30 minutos, para ficarem firmes. Coloque os bolinhos no cesto e programe por pelo menos 10 minutos. A air fryer dá a crocância ao bolinho, porque seu sistema de aquecimento interno faz com que o ar quente atinja todas as partes do alimento, sem a necessidade de ficar virando os lados como em um preparo na frigideira com óleo.