Alok é acusado de plagiar 14 hits; DJs pedem R$ 2 milhões de dólares

“Alok inicialmente ajudou e ficamos felizes em retribuir o favor, até que começamos a perceber que ele estava lucrando enormemente com nosso trabalho sem oferecer nada substancial em troca”, disseram os irmãos em comunicado conjunto.

Em entrevista à “Billboard”, Sean afirmou que conheceu Alok em 2015 e os dois logo começaram a criar músicas juntos. A revista levantou dados de 12 das 14 faixas que possuem a colaboração da dupla. Uma das músicas é a recém-lançada “Ratito”, que conta com a colaboração da campeã do ‘BBB 21’, Juliette. Os produtores querem receber agora uma quantia estimada em 2 milhões de dólares.

Ao ‘Splash’, do ‘UOL’, a equipe de Alok alega que a dupla de produtores está criando “uma narrativa falsa e tentanto se retratar como vítimas”. O comunicado ainda informa que o brasileiro não tem intenção de “morder a isca”.

Para o colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, o advogado de Alok informou: “Fica clara a intenção daqueles que o acusam, quando o fazem isso apenas através de matéria promovida, sendo que NUNCA o sequer notificaram ou procuraram a via judicial para tratar as acusações falsas. Diante disso, Alok não irá promover pessoas de má índole que já possuem um histórico de mentiras e que sabe-se qual é a real intenção”.