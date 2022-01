Alta na ocupação hoteleira: veja 5 dicas de como oferecer um serviço especial ao turista

Abram alas para o novo ano, 2022 começou!

A mudança de um ano sempre traz um pouco mais de expectativas, esperanças e novos planejamentos para o empresariado. Além da “mística” que envolve essa mudança de ciclo, na Bahia, é também o momento de maior aquecimento do turismo, o que é considerado como ‘alto verão’.

Dados da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), estimam que a taxa de ocupação dos hotéis alcance os 79% até o final da estação, número similar ao mesmo período que antecede a pandemia.

Com a expectativa de receber cerca de 4 milhões de turistas nesta temporada, se prevê que essa movimentação aqueça a economia, o mercado de trabalho e também os setores envolvidos.

Segundo o diretor-executivo da operadora CVC, Sylvio Ferraz, em entrevista para a Invest Exame, o Nordeste brasileiro será o principal destino turístico de lazer no verão. Em um ranking apresentado pela plataforma Decolar.com, Salvador e Porto Seguro estão entre os 10 destinos nacionais mais procurados para viagens e hospedagens.

De olho nesse cenário promissor e com a intenção de aproveitar esse momento ao máximo, listei algumas dicas – tendo como base o manual de encantamento no atendimento do Sebrae. Ele foi feito para quem quer se destacar no verão e oferecer um serviço de excelência para o turista, garantindo assim um incremento nas vendas e crescimento nos negócios.

Pega essa dica!