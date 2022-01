Amaggi abre NOVOS empregos; veja funções

A Amaggi, indústria atuante no Brasil referência na comercialização de grãos, está com novas ocupações disponíveis para diferentes localidades no Brasil. Estão sendo disponibilizadas mais de 50 vagas dentre as mais diversas áreas de atuação. Confira como se candidatar, os benefícios e as vantagens sobre os cargos, a seguir!

Amaggi está recrutando novos profissionais

A Amaggi, companhia responsável pelo setor agrícola de algodão, milho e soja, utiliza tecnologia de ponta para obter sementes da mais alta qualidade, garantindo os melhores grãos aos seus compradores. A empresa divide-se em alguns setores de atuação, sendo eles:

Energia : responsável por cinco hidroelétricas;

: responsável por cinco hidroelétricas; Commodities : responsável pelas compras, vendas dos produtos;

: responsável pelas compras, vendas dos produtos; Agro : setor responsável por garantir grãos de alta qualidade;

: setor responsável por garantir grãos de alta qualidade; Operações e Logística: responsáveis pela colheita e novos locais para plantações.

Você Pode Gostar Também:

A empresa está ofertando novas oportunidades para diferentes localidades, nas regiões em que possui empresas instaladas. Veja os cargos:

Recepcionista e Auxiliar Administrativo;

Assistente Administrativo;

Assistente Financeiro;

Auxiliar Administrativo;

Assistente Técnico de Lavouras;

Líder PCM;

Líder Almoxarifado;

Planejador de Controle e Manutenção;

Coordenador de Apoio e Obras;

Analista de Tesouraria;

Técnico em Enfermagem do Trabalho;

Supervisor Técnico;

Trainee Comercialização e Regulação de Energia;

Assistente de Administração Pessoal;

Assistente de Operações de Frota;

Eletricista;

Ajudante de Recebimento Expedição;

Mecânico;

Analista de Sistemas Sênior.

Veja também: Líder Aviação abre vagas de emprego; veja cargos

Como efetuar sua candidatura

Para preencher uma das oportunidades da companhia Amaggi, os candidatos que tenham interesse e atendam aos requisitos exigidos, deverão efetuar seu cadastro online no cargo de interesse através da página de inscrições.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!