Ame abre matrículas para 2ª edição do programa de trainee

A Plataforma Ame digital abriu vagas da segunda edição do programa de Trainee, o “Traineenja 2002”, com vagas que têm foco em dados, tecnologia e educação.

As inscrições vão até 18 de fevereiro e podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, em qualquer universidade e curso de graduação, e de todos os estados do país.

As vagas são em formato híbrido, com dias em home office e presenciais nos escritórios da Ame no Rio de Janeiro ou São Paulo.

O programa tem duração de 18 meses, quando serão feitos processos de imersão por diversas áreas da companhia (job rotation), como People (Gente), tecnologia, marketing, comercial, entre outras.

Para aqueles que se interessarem, a candidatura deve ser feita através do portal. O objetivo da empresa é encontrar profissionais que têm perfil analítico, com visão ampla e inovadora de negócios, que tragam soluções estratégicas baseadas em dados e experiência do cliente.

O processo seletivo é 100% online, onde serão algumas etapas com desafios elaborados pelo time da People.

Os benefícios que incluem as vagas são Gympass, Wellz, Allya, planos de saúde e odontológico, vale refeição, vale Transporte, além de descontos em unidades físicas da Americanas em todo o Brasil, e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.