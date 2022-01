Amiga parceira: Juliette revela com quantos ex de Anitta ela já ficou

Juliette resolveu usar sua sinceridade para responder um seguidor acerca de um detalhe de sua vida amorosa. No último domingo (16), a ex-BBB participou do quadro “Um Crush Para Anitta”, do “Domingão com Huck” e despertou a curiosidade do público após a funkeira dizer que cedeu seus ex-namorados para as amigas.

“Qual ex da Anitta a Ju pegou?”, escreveu um fã. “Uns três (risos)”, respondeu a milionária fazendo a alegria dos seguidores.

Vale lembrar que Juliette já foi flagrada algumas vezes com Daniel Trovejani, ex-namorado da funkeira. Os rumores de um possível relacionamento com o produtor musical, tomam conta da web desde julho de 2021, quando os dois foram vistos em um passeio de lancha.