Amigo da Pátria? Após ser enganado por Tonico, Bernarninho decide lutar na guerra

No capítulo desta sexta-feira (14) de ‘Nos Tempos do Imperador’, o personagem de Gabriel Fuentes, Bernardinho, terá fortes emoções. Depois de uma bebedeira com Tonico Rocha, ele vai acordar em um navio a caminho da Guerra do Paraguai. Ele perceberá que foi enganado pelo deputado, e só retomará a consciência quando acordar ao lado dos cativos.

Mas, o jogo vai mudar! O filho de Lota surpreenderá a todos após conviver no navio com outros homens. Ao chegar ao encontro das tropas, ele receberá o apoio do Marquês de Caxias para que volte ao Rio, mas o mocinho decidirá ficar e lutar.

“Meu lugar é aqui, Marquês. Na viagem, passei dias com homens iguais a mim, pela primeira vez na vida. E senti vergonha de não ter a força, a coragem deles, de ter sido, até hoje, um moleque. Quero virar homem, dar orgulho para minha mãe, para o Brasil, para mim mesmo.” explicará Bernadinho.

Lota e Lupita começarão as buscas pelo jovem e após confrontar Tonico, descobrirão a armação do deputado, que também será pressionado por Pedro sobre uma carga de armas.