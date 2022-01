Ana Beatriz Nogueira fala sobre estado de saúde após doença grave: ‘Sofrimento’

Ana Beatriz Nogueira revelou como lida com a esclerose múltipla, doença rara que foi descoberta pela atriz há mais de dez anos. Atualmente no ar em “Um Lugar ao Sol”, a artista falou com o jornal “O Globo” sobre o momento em que soube que tinha a doença.

“Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação. As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento”, disse.

Sobre seu estado de saúde, a atriz revelou que não corre mais riscos, pois a doença está controlada. “Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada. (…) Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem”, explicou.