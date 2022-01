Ana Clara se irrita com ataques contra Rafa Kalimann: ‘Quanta merd*’

A apresentadora Ana Clara defendeu a ex-BBB Rafa Kalimann após os ataques de internautas por conta da troca no comando do “Bate-papo BBB”. Na última terça-feira (11) a ruiva usou seu perfil do Twitter para falar indiretamente sobre o assunto.

“Quanta merd* a gente tem que ler na internet, né? Misericórdia, como pode”, escreveu Ana Clara.

Nos comentários da publicação, os internautas se dividiram em suas opiniões. “Gente, para engrandecer a Ana não precisa menosprezar a Rafa… a menina é esforçada e merece uma oportunidade”, escreveu uma usuária. “Só queria você no pós eliminação junto com o eliminado e mais nada”, opinou outro.