Ana Maria Braga aponta machismo e LGBTfobia no BBB 22: ‘Tomara que ele aprenda a tempo’

“Quis deixar essas cenas aqui, pois achei muito educativas. Rodrigo Mussi conversa com Linn da Quebrada sobre o uso da palavra ‘traveco’.”, começou Ana. “Ele foi recebido com paciência (e classe) pela cantora, que explicou com calma que é, sim, uma palavra agressiva”, escreveu.

No post, a comandante do “Mais Você” passou a falar sobre outras atitudes do gerente comercial dentro da casa. “Em outro momento, ele faz ‘investidas’ na Bárbara e a manda ‘tomar no c*’, ao que parece, por não conseguir o que quer com ela. Rodrigo também chamou Brunna Goncalves de amiga da Ludmilla. Errar, todo mundo erra. Que ele aprenda com os erros”, destacou Ana Maria.