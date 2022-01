Ana Maria Braga detona fala de Naiara Azevedo no ‘BBB 22’: ‘Causa dor’

Ana Maria Braga apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (18) para desabafar a respeito de um posicionamento de Naiara Azevedo dentro do “Big Brother Brasil 22”.

A apresentadora do “Mais Você”, condenou a fala da sertaneja sobre ela não enxergar diferença entre tons de pele e ter sido ensinada pelos pais a “amar e respeitar”.

“Não querer que o racismo exista é diferente de negá-lo. Eu aprendi, me rodeando de pessoas pacientes e amorosas, que esse ‘pensamento de igualdade’ causa dor nas pessoas negras. Pois são elas que sofrem (literalmente) na pele e só elas podem testemunhar se racismo existe ou não”, iniciou a veterana.

A loira continuou explicando seu posicionamento e desejou que a cantora aprenda com o erro. “É como se você falasse pro médico que está com dor e ele te respondesse que a dor não existe, pois ele não está sentindo nada. Eu espero que a Naiara se cerque de pessoas amorosas e aprenda isso também. E que no futuro exista esse mundo onde a cor é indiferente”, escreveu.

“Mas, por enquanto o segurança da loja cara vê cor, o empregador vê cor… Enquanto muita gente estiver vendo cor e muita gente estiver sofrendo preconceitos de todo tipo por causa da cor, a gente tem que ver cor”, finalizou.