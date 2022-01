É importante que o entrante no mercado de investimentos faça um planejamento para que possa diversificar suas opções de maneira segura.

Analise a viabilidade das opções do mercado de investimentos

Infelizmente, o mercado financeiro é utilizado amplamente para ações de má-fé, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, o mercado de investimentos pode ser utilizado para golpes, principalmente para os novos investidores.

É importante que busque sempre por informações oficiais

Por isso, é importante que busque sempre por informações oficiais e não acesse links que receba de qualquer tipo de canal que lhe pareça suspeito. Além disso, desconfie de ofertas muito fora do valor de mercado. Sendo assim, acompanhe o mercado e os valores atualizados através de sites oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo.

O mercado possui uma ampla gama de opções para os investidores

É importante que você faça um planejamento financeiro que ampare as suas necessidades, de modo que você considere os valores que você pode disponibilizar para investir, o tempo que você pode aguardar em cada opção de investimento e o seu objetivo; já que o mercado possui uma ampla gama de opções para os investidores. Porém, é importante que você escolha o que pode melhor lhe atender no momento.

Comece pelas opções de renda fixa

Comece pelas opções de renda fixa, já que são opções que permitem que você comece com valores menores que facilitam o seu entendimento quanto ao comportamento do mercado de investimentos de forma prática. O Tesouro Direto, por exemplo, permite investimentos a partir de R$ 30,00, o que pode ser importante para o novo investidor entender esse fluxo.

Entenda a volatilidade do mercado

Além disso, diversificar é bastante relevante, já que você deve saber lidar com a volatilidade do mercado, considerando todos os fatores que impactam na economia. Por isso, aprofundar o seu conhecimento sobre os fatores econômicos e o impacto da inflação nos seus investimentos também é de grande valia.

Cuidado com promessas muito fora da realidade no mercado financeiro

Dessa forma, você eleva as suas chances de sucesso no que diz respeito a sua rentabilidade e analisa a viabilidade das opções, considerando a sua própria necessidade, evitando ou minimizando as chances de ser vítima de algum golpe através de promessas muito fora da realidade no mercado financeiro. Assim sendo, você eleva as suas chances de sucesso ao diversificar suas opções e aumentar a sua rentabilidade.