Andrade Gutierrez prorroga inscrições para programa de estágio

A Andrade Gutierrez prorrogou as inscrições do seu programa de estágio, que visa atrair talentos que apoiem o crescimento sustentável do negócio e estejam dispostos a desenvolver projetos para um futuro melhor.

Ao todo, são 23 vagas destinadas a estudantes de ensino superior com formatura prevista para junho ou dezembro de 2023, disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e conhecimento em inglês ou espanhol intermediário. Os candidatos devem também estar dispostos a aprender, trabalhar em equipe, serem apaixonados por inovação, com foco na excelência e ter atitude para fazer a diferença!

As oportunidades são para as unidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), nas áreas de Compliance, Engenharia, Excelência Operacional, Novos Negócios – Energia, Óleo e Gás, Planejamento Empresarial, Suprimentos, Tecnologia da Informação, Auditoria Interna e Planejamento e Controle.

De acordo com a empresa, o programa terá a duração de 18 a 24 meses e oferece oportunidades únicas para que os estudantes potencializem competências técnicas e comportamentais, por meio de temas estruturados, atividades práticas e supervisão de gestores experientes.

Além disso, é importante ressaltar que o processo de desenvolvimento está baseado na metodologia 70:20:10, onde 70% do aprendizado acontece on the job, 20% na interação com demais profissionais por meio de feedbacks, orientações, workshops e 10% pautado em treinamentos formais, online e presenciais.

Por fim, os contratados receberão uma bolsa auxílio que pode variar entre R$ 1.900 a R$ 2.200, a depender do ano de formação e da área de interesse. Ainda, eles terão direito a alguns benefícios, como seguro de vida, vale transporte, vale refeição ou alimentação, recesso remunerado, assistência médica, clube de parceria e horário flexível. Ao final do programa há, ainda, uma chance real de efetivação, conforme desempenho e demanda da empresa.

Como se candidatar

Os interessados tem até o dia 9 de janeiro para se candidatar pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/andradegutierrez/. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem fit cultural e de competência, entrevistas e painéis com a participação do gestor da vaga.