Andressa Urach se arrepende de ter doado carros de luxo para igreja

Andressa Urach apareceu nas redes sociais para contar um arrependimento do passado para seus seguidores. A ex-peoa revelou descontentamento com as doações de carro de luxo que fez para a igreja, atualmente ela disse ter um veículo mais popular.

“Meu carro é um Renault Kwid mecânico. Vocês sabem que eu doei todos os meus carros para a igreja. Porsche Cayenne blindado, Land Rover, Hyundai i30 blindado, Renault Fluence. Enfim, foram todos os meus carros”, disse em seu perfil do Instagram.

“Me arrependo porque hoje os pastores e bispos estão andando de Porsche Cayenne blindado, e eu de Kwid”, completou a modelo. A nível de comparação, sem atual carro custa em torno de R$50 mil, enquanto o modelo Porche, que ela tinha, é encontrado a partir de R$549 mil.

Apesar de ter relembrado o arrependimento do passado, Andressa afirma que não compraria outro carro de luxo atualmente. “Hoje, mesmo que eu tivesse condições, eu não compraria um carro tão caro. Acho muito perigoso, a violência está muito grande”, disse.