Anitta beija ‘novo boy’ no palco do ‘Domingão com Huck’; veja vídeo

Anitta apareceu na tela da TV neste domingo (16) por um motivo bem diferente. A funkeira participou do quadro “Um Crush Para Anitta”, do “Domingão com Huck”, na tentativa de encontrar um novo amor.

Após algumas etapas que incluíram uma pré-seleção feita por Pocah e Juliette, e escolhas da “Girl From Rio” acerca dos hobbies dos pretendentes, o escolhido foi o poeta nordestino Hugo Novaes.

Após a escolha, os dois protagonizaram um beijo daqueles no palco do dominical. Veja o vídeo do momento: