Ano novo, celular novo: o que levar em consideração na hora de escolher um aparelho

Normalmente, quem troca de celular busca um modelo mais moderno em relação ao aparelho antigo. Se isso é importante para você, fique de olho em quatro empresas: Apple, Xiaomi, Samsung e OnePlus. De acordo com o canal TechTudo, essas são as marcas com modelos de última geração.

O primeiro ponto antes de ir em busca de um celular novo, é definir se você deseja permanecer com o sistema operacional do seu aparelho atual ou se deseja mudar para outro. Apesar de não ser difícil mudar de um sistema Apple para um Android, e vice-versa, têm aqueles que já estão acostumados e preferem se manter fieis.

Além disso, características como tamanho, processador, qualidade da câmera, são pontos que fazem total diferença no momento da compra e também na durabilidade do seu novo aparelho.

– Armazenamento: como o próprio nome sugere, é o espaço para guardar os arquivos, aplicativos, fotos, vídeos, games e também onde fica instalado o sistema do celular. Se esses itens forem importantes para você, busque um aparelho com um armazenamento grande.

– Bateria: smartphones intermediários têm de 3.000 a 4.000 mAh. Acima de 4.500 mAh, são consideradas baterias de grande duração. É interessante saber também se o aparelho conta com carregamento regular, de 9 ou 10 Watts, ou carregamento rápido, com 15 Watts ou mais.

– Câmera: atenção não apenas à quantidade de Megapixels e quais lentes o aparelho possui (Ultra Wide, Macro, profundidade), mas também aos recursos que os fabricantes divulgam. Uma câmera de 48, 64 ou 100 MP vai tirar uma foto enorme e de altíssima resolução, porém, tão importante quanto isso são os recursos do aplicativo das câmeras e a forma como o sistema do smartphone processa aquela imagem.

