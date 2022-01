Anvisa autoriza venda de autotestes de Covid-19 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu nesta sexta-feira (28) autorizar a venda de autotestes da Covid-19 no Brasil. De acordo com o G1, a decisão não tem efeito imediato. Cada empresa interessada em comercializar sua versão do produto precisará pedir o registro junto à agência, que vai analisar cada solicitação.

O autoteste é um exame parecido com o teste rápido. Ele poderá ser feito por qualquer pessoa em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab – uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal, a mais comum.

O chamado “teste de antígeno” é capaz de identificar o antígeno viral, que é uma estrutura do vírus que faz com que o corpo produza uma resposta imunológica contra ele – os anticorpos. Os testes de antígeno detectam essas estruturas. Se ele dá positivo, significa que a pessoa está infectada no momento do teste – e pode infectar outras.