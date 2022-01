Aos 11 anos, filha de Scheila Carvalho e Tony aparece de salto e maquiagem: ‘Rouba a cena’

Scheila Carvalho passou a virada do ano reunida com a família. E, para atrair boas energias para 2022, a dançarina escolheu um vestido longo branco com decote generoso.

Porém, quem “roubou” atenção da web foi a filha da artista com o cantor Tony Salles, Giulia. A herdeira de 11 anos apostou no salto e maquiagem para o momento de celebrações em que apareceu ao lado dos pais.

Nos comentários da publicação, os internautas se dividiram entre críticas e elogios. “Não aguento o lacre dessa criança. Rouba a cena toda”, escreveu uma seguidora. “Tão triste ver uma criança com pose de adulta”, pontuou outra. “A menina já usa salto, eu nem sei andar sem deixar as pernas abertas”, se divertiu uma fã.

Veja a publicação: