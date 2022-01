João Guilherme Silva, filho de Faustão, de 17 anos, assumiu o relacionamento com modelo Schynaider Moura, de 33. O apresentador publicou uma foto dos dois em seu perfil do Instagram, na imagem eles aparecem curtindo uma praia.

Com apenas um coração na legenda, rapidamente os amigos do jovem comentaram com felicitações ao casal.

A modelo é natural do Piauí, tem três filhas e já foi casada com o empresário Garnero, irmão de Alvaro Carneiro.