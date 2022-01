Apaixonada por decoração, Vanessa da Mata investe em loja de móveis na Bahia

Dona de um senso estético apurado, Vanessa da Mata não é nada minimalista. Apaixonada por decoração, ela levou para suas casas muito de sua personalidade múltipla, que vai do lado intelectual, interessado por arte e livros, ao do carnaval, onde o colorido se mistura. É o que reflete o casarão centenário em que mora no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, com vista para a Baía de Guanabara e Pão de Açúcar.