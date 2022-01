Apartamento em prédio de luxo pega fogo em Salvador

Um apartamento de luxo pegou fogo nesta quinta-feira (13) na Rua Fernão de Magalhães, bairro da Barra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel fica no 11º andar do edifício Mansão Bois de Boulogne, ao lado de um shopping center.

Testemunhas do incêndio informaram a equipe do portal iBahia que o prédio foi evacuado e a primeira suspeita é que as chamas foram causadas por um curto circuito em um ventilador de teto. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas com queimaduras foram socorridas por uma equipe do Salvar. Não há informações sobre atual estado de saúde das vítimas, nem a unidade para onde elas foram levadas.

Até o momento, informações preliminares são de que uma advogada e a mãe dela, uma idosa, vivem no apartamento de 4 quartos e foram atingidas pelo fogo. Três equipes do Corpo de Bombeiros e do Salvar estão no local.